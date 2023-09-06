"Соцвиплати під час війни": у МВС попередили про шахрайську схему

07:29 06 вересня Київ, Україна

Правоохоронці попередили українців про одну із найпоширеніших шахрайських схем - "Соціальні виплати під час війни".



Відповідну інформацію оприлюднили у Telegram-каналі МВС.



Як діють зловмисники?

Дзвонять із незнайомого номера;

Представляються співробітниками "благодійного фонду" або "благодійної організації".

Обіцяють надати фінансову допомогу та просять назвати особисті дані.

У відомстві вказали, що шахраї можуть дзвонити по телефону зі словами: "Здрастуйте, вам нараховано грошову допомогу. Для її отримання вкажіть паспортні дані, номер картки, термін її дії та код, вказаний на обороті".





За цією схемою громадяни добровільно передають інформацію, достатню для незаконного заволодіння грошима на їхньому рахунку.

Як уберегти себе?