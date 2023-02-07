Збирали дані для ударів по Одесі та Херсону: СБУ затримала двох російських агентів

СБУ затримала двох агентів Росії, які збирали дані та готували ракетні удари по залізничним вузлам та енергооб'єктам Одеси та Херсона

Правоохоронці спрацювали на випередження – вчасно встановили місцезнаходження та затримали обох зловмисників на спробах передачі інформації.

Про це повідомили у СБУ.



Чоловіки за вказівкою ворога збирали різну інформацію. Вони відстежували переміщення та місця базування сил оборони на Таврійському напрямку. Також фотографували об'єкти критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні – "Укрзалізниці" та енергогенеруючих підприємств. Насамперед росіян цікавили точні координати, щоб ударити по цілях з повітря.

"У разі отримання розвідінформації окупанти планували використовувати її для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українських містах", – повідомили у СБУ.

Спецслужбі вдалося вирахувати зрадників та затримати їх. Одного було спіймано біля центрального залізничного вокзалу Херсона, іншого – в Одесі після прихованої фотофіксації одного з військових об'єктів.



Уточнюється, що на противника працювали мешканці вказаних міст. Їх завербували після початку повномасштабної війни Росії проти України.



Обидва перебували на постійному агентурному зв'язку з кадровим співробітником управління ФСБ по Ростовській області із псевдонімом "Буба"

Касторський". З ним українці спілкувалися через анонімний Telegram-канал, де отримували завдання.

Під час обшуків у затриманих виявлено смартфони із доказами незаконної діяльності.



Двом українцям уже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). На судовому засіданні фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Зловмисники можуть одержати до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.