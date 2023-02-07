Збирали дані для ударів по Одесі та Херсону: СБУ затримала двох російських агентів

СБУ затримала двох агентів Росії, які збирали дані та готували ракетні удари по залізничним вузлам та енергооб'єктам Одеси та Херсона.
Правоохоронці спрацювали на випередження – вчасно встановили місцезнаходження та затримали обох зловмисників на спробах передачі інформації.
Про це повідомили у СБУ.
Чоловіки за вказівкою ворога збирали різну інформацію. Вони відстежували переміщення та місця базування сил оборони на Таврійському напрямку. Також фотографували об'єкти критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні – "Укрзалізниці" та енергогенеруючих підприємств. Насамперед росіян цікавили точні координати, щоб ударити по цілях з повітря.
Чоловіки за вказівкою ворога збирали різну інформацію. Вони відстежували переміщення та місця базування сил оборони на Таврійському напрямку. Також фотографували об'єкти критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні – "Укрзалізниці" та енергогенеруючих підприємств. Насамперед росіян цікавили точні координати, щоб ударити по цілях з повітря.
Спецслужбі вдалося вирахувати зрадників та затримати їх. Одного було спіймано біля центрального залізничного вокзалу Херсона, іншого – в Одесі після прихованої фотофіксації одного з військових об'єктів.
Уточнюється, що на противника працювали мешканці вказаних міст. Їх завербували після початку повномасштабної війни Росії проти України.
Обидва перебували на постійному агентурному зв'язку з кадровим співробітником управління ФСБ по Ростовській області із псевдонімом "Буба"
Уточнюється, що на противника працювали мешканці вказаних міст. Їх завербували після початку повномасштабної війни Росії проти України.
Обидва перебували на постійному агентурному зв'язку з кадровим співробітником управління ФСБ по Ростовській області із псевдонімом "Буба"
Касторський". З ним українці спілкувалися через анонімний Telegram-канал, де отримували завдання.
Під час обшуків у затриманих виявлено смартфони із доказами незаконної діяльності.
Двом українцям уже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). На судовому засіданні фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зловмисники можуть одержати до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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