Збирала гроші для окупантів: правоохоронці повідомили про підозру мешканці Одещини

10:40 19 грудня Київ, Україна

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну ймовірну пособницю ворога на Одещині. Жінка організувала збирання грошей на потреби російських окупаційних угруповань, що воюють проти Сил оборони на південному та східному фронтах.



Про це повідомляє Служба безпеки України.



Серед ворожих підрозділів, яким допомагала українка, – російські батальйонно-тактичні групи, які перебувають у тимчасово захоплених районах Маріуполя та Херсонщини.

Для збору коштів вона розміщувала відповідні пости у соцмережах, зокрема, заборонених в Україні.

У цих повідомленнях вона закликала підтримати окупантів та допомогти їм із матеріально-технічним забезпеченням. Для цього пропонувала перерахувати гроші на банківську картку свого родича, який перебуває у місцях тимчасової дислокації військових угруповань росії.



Співробітники СБУ затримали її під час контрдиверсійних заходів. За даними слідства, фігуранткою є мешканка Одеської області, яка підтримувала збройну агресію проти України.



Свої прокремлівські погляди вона активно розповсюджувала через російські соцмережі, а також під час спілкування з оточуючими людьми.



Відомо, що її родичі вже з 2016 року перебувають у складі терористичної організації "ДНР" та беруть активну участь у бойових діях проти українських військ.

На початку повномасштабного вторгнення бойовики увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу росії. Саме через них вона намагалася налагодити безперебійний канал фінансування росіян.



Слідчі повідомили затриманих про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб.