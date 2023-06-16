Збирала гроші для окупантів: одеситка отримала 11 років ув'язнення

12:42 29 травня Київ, Україна





Торік у грудні контррозвідники



За даними слідства, зловмисницею є місцева мешканка. Її двоє родичів у 2016 році вступили до лав терористичного угрупування «днр Спарта» та воювали проти сил АТО/ООС на сході України.



На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу з росії та брали участь у захопленні Маріуполя та частини Херсонщини. Дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів-окупантів, жінка добровільно організувала для них збирання коштів.



Для цього в групах у месенджерах та заборонених соцмережах Вконтакте та Одноклассники розміщувала повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам. 11 років та 4 місяці ув'язнення з конфіскацією майна отримала ворожа поплічниця, яка налагодила канал фінансування бойовиків «ДНР».Торік у грудні контррозвідники СБУ затримали її під час контрдиверсійних заходів на Одещині.За даними слідства, зловмисницею є місцева мешканка. Її двоє родичів у 2016 році вступили до лав терористичного угрупування «днр Спарта» та воювали проти сил АТО/ООС на сході України.На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу з росії та брали участь у захопленні Маріуполя та частини Херсонщини. Дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів-окупантів, жінка добровільно організувала для них збирання коштів.Для цього в групах у месенджерах та заборонених соцмережах Вконтакте та Одноклассники розміщувала повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам.

Додатково вона прикріплювала фото з реквізитами російської банківської картки, яка належала співмешканці воюючого родича.

На основі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та призначив їй 11 років та 4 місяці ув'язнення з конфіскацією майна.



Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.



Розслідування проводили співробітники СБУ на Одещині за процесуального керівництва обласної прокуратури.