Збирав інформацію про Південноукраїнську АЕС: СБУ затримала ще одного інформатора

11:30 26 червня Київ, Україна





СБУ затримала ще одного інформатора, який працював на російські спецслужби та збирав розвіддані про систему оборони Південноукраїнської АЕС. Це вже другий випадок, коли агенти росії намагалися діяти щодо цього стратегічного об'єкта в поточному році.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Южноукраїнська, якого російська спецслужба залучила до співпраці у травні цього року. У поле зору ворога він потрапив через свої прокремлівські повідомлення в одному з російських телеграм-каналів.



Зловмисник збирав та передавав ворогові інформацію про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію.



Зокрема, їх цікавили точні координати розміщення військових формувань, які забезпечують оборону АЕС та міста-супутника Южноукраїнська. Закриті відомості були потрібні окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів.



Російські куратори платили гроші за виконання своїх завдань. За попередніми оцінками, фігурант отримав від ворога майже 9 тис. грн за виконання попередніх завдань.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передати координати та фотографії одного з військових об'єктів. У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння, бойові припаси в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань) Кримінального кодексу України.



Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Продовжується досудове розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.