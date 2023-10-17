Збирав інформацію про "Гвардію наступу": СБУ затримала російського агента

12:51 17 жовтня Київ, Україна

У Київській області викрито інформатора ГРУ рф, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів «Гвардії наступу» МВС України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ

Ним виявився мобілізований до лав Національної гвардії, якого агресор дистанційно залучив до співпраці через популярну ігрову інтернет-платформу.



Насамперед ворога цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення «Рубіж». Розвіддані інформатора були потрібні окупантам для підготовки та здійснення прицільних повітряних ударів по українських об'єктах із застосуванням ракет та дронів-камікадзе.



Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність фігуранта та затримали його на території однієї з військових частин Нацгвардії.



Встановлено, що ворожим поплічником є місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці ще до його мобілізації до лав українського війська. У поле зору агресора він потрапив як активний користувач мережевих інтернет-ігор, де він періодично публікував свої антиукраїнські коментарі.



До виконання завдань розвідувально-підривної діяльності він долучився після його призову до однієї з військових частин Нацгвардії.



Збір розвідданих російський «кріт» здійснював у період, коли його залучали до охорони місцезнаходження військової техніки, озброєння та Сил оборони. Отримані відомості передавав окупант через месенджер як медіафайли з електронними координатами українських об'єктів.



Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використав для листування з агресором.



Слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.