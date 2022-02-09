Збирав дані про військових: СБУ викрила агента РФ

Контррозвідка СБУ викрила колишнього бойовика так званої "ЛНР", який збирав відомості про Збройні сили України для спецслужб РФ.
Про це повідомляє СБУ.
Агент російських спецслужб в 2014-2016 роках був активним учасником незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", заявляють в СБУ.
Агента затримали під час фотозйомки колони військової техніки одного з підрозділів ЗСУ для передачі інформації російським спецслужбам.
В рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України тривають невідкладні оперативні та слідчі дії.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі