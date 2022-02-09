Збирав дані про військових: СБУ викрила агента РФ

14:36 21 травень Київ, Україна

Контррозвідка СБУ викрила колишнього бойовика так званої "ЛНР", який збирав відомості про Збройні сили України для спецслужб РФ.

Про це повідомляє СБУ.



Агент російських спецслужб в 2014-2016 роках був активним учасником незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", заявляють в СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що в 2021 році зловмисник переїхав в Хмельницьку область, де проживають його близькі родичі. Колишній бойовик діяв під керівництвом відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб. Агент збирав і передавав замовникам інформацію про військові об'єкти в регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Агента затримали під час фотозйомки колони військової техніки одного з підрозділів ЗСУ для передачі інформації російським спецслужбам.



В рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України тривають невідкладні оперативні та слідчі дії.



Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.