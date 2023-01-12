Збирав дані про позиції ППО на Черкащині: СБУ затримала медпрацівника

14:24 12 січня Київ, Україна





Викрили чоловіка співробітники На Черкащині безпосередньо під час передачі місця дислокації систем ППО представникам фсб росії затримали місцевого жителя. Завербованим виявився працівник медичного закладу.Викрили чоловіка співробітники СБУ , розповіли в Офісі Генерального прокурора.

"Він цілеспрямовано об'їжджав територію регіону та збирав інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони. Насамперед ворожий агент намагався виявити бойові позиції системи протиповітряної оборони та місця дислокації тренувальних центрів Сухопутних військ ЗСУ”, – кажуть слідчі.

Крім того, затриманий збирав координати українських блокпостів та адмінбудівель правоохоронців у Черкасах, а також енергогенеруючих підприємств.

Інформацію чоловік передавав у закритому каналі Телеграма. Вдома у затриманого виявили телефон, планшет, радянський паспорт, 50 рублів та георгіївську стрічку.

Також у нього знайшли кілька погонів МВС старого зразка, проте у повідомленні не зазначили, що він працював в органах.

За звинуваченням у держзраді, скоєній в умовах військового стану, підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами або довічне з конфіскацією майна.