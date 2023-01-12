Збирав дані про позиції ППО на Черкащині: СБУ затримала медпрацівника

На Черкащині безпосередньо під час передачі місця дислокації систем ППО представникам фсб росії затримали місцевого жителя. Завербованим виявився працівник медичного закладу.
Викрили чоловіка співробітники СБУ, розповіли в Офісі Генерального прокурора.
Викрили чоловіка співробітники СБУ, розповіли в Офісі Генерального прокурора.
Крім того, затриманий збирав координати українських блокпостів та адмінбудівель правоохоронців у Черкасах, а також енергогенеруючих підприємств.
Інформацію чоловік передавав у закритому каналі Телеграма. Вдома у затриманого виявили телефон, планшет, радянський паспорт, 50 рублів та георгіївську стрічку.
Також у нього знайшли кілька погонів МВС старого зразка, проте у повідомленні не зазначили, що він працював в органах.
За звинуваченням у держзраді, скоєній в умовах військового стану, підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами або довічне з конфіскацією майна.
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