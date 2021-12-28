З боку РФ зафіксовано 8 порушень "тиші", в результаті яких один український воїн загинув, один поранений

08:38 19 квітень Київ, Україна

За минулу добу російські окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню, в результаті одного з них був смертельно поранений один український воїн, ще один отримав поранення.
 
Про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook

Зокрема, недалеко від селища Водяне, що в Донецькій області, противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Старогнатівки, Пісків, Катеринівки і Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
"Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення, несумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.

Станом на 7:00 ранку, 19 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Так, недалеко від селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, протитанкових ракетних комплексів і зенітних установок. Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-мм калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - повідомили в пресцентрі ОС.