З боку РФ зафіксовано 8 порушень "тиші", в результаті яких один український воїн загинув, один поранений

За минулу добу російські окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню, в результаті одного з них був смертельно поранений один український воїн, ще один отримав поранення.
Про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook
Зокрема, недалеко від селища Водяне, що в Донецькій області, противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів.
У передмісті Старогнатівки, Пісків, Катеринівки і Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Зокрема, недалеко від селища Водяне, що в Донецькій області, противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів.
У передмісті Старогнатівки, Пісків, Катеринівки і Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Відзначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.
Станом на 7:00 ранку, 19 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Так, недалеко від селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, протитанкових ракетних комплексів і зенітних установок. Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-мм калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
"Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.
Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - повідомили в пресцентрі ОС.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.
Станом на 7:00 ранку, 19 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Так, недалеко від селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, протитанкових ракетних комплексів і зенітних установок. Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-мм калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
"Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.
Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - повідомили в пресцентрі ОС.
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