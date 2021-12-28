З боку РФ зафіксовано 8 порушень "тиші", в результаті яких один український воїн загинув, один поранений

08:38 19 квітень Київ, Україна

За минулу добу російські окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню, в результаті одного з них був смертельно поранений один український воїн, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook



Зокрема, недалеко від селища Водяне, що в Донецькій області, противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів.



У передмісті Старогнатівки, Пісків, Катеринівки і Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення, несумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.



На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.



Станом на 7:00 ранку, 19 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.



Так, недалеко від селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, протитанкових ракетних комплексів і зенітних установок. Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-мм калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.



"Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.



Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - повідомили в пресцентрі ОС.