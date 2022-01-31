Сніговий шторм на північному сході США. У країні оголошено режим НС

Стало відомо, що у США оголошено надзвичайний стан. Зокрема, йдеться про штати північно-східної частини держави.
Через потужний сніговий шторм скасували близько 1300 рейсів.
Міжнародне видання Reuters повідомляє, що сильний шторм сформувався в Атлантичному океані, неподалік Північної та Південної Кароліни. Синоптики прогнозують, що така негода протримається ще кілька днів з подальшим розповсюдженням на північну частину та дійде до штату Мен.
Крім того, скасовано 1300 рейсів із внутрішніми польотами, і ще 480 затримали. А керівництво аеропорту Ла Гвардія, що у Нью-Йорку, змушене було скасувати понад 200 запланованих рейсів.
До речі, на момент 29 січня у постраждалих регіонах сніговий покрив досяг висоти 60 сантиметрів, що в результаті вплинуло на вільне пересування. Крім скасованих рейсів, перекрито доступи до доріг.
Жителі Массачусетсу залишилися без електроенергії. Знеструмлено 56 тисяч будинків.
За попередніми даними, загибель однієї жінки також пов'язують із сніговим штормом. Її тіло знайшли в автомобілі з відчиненими вікнами.
З 31 січня, за прогнозами фахівців, погодна ситуація у штатах має поступово покращуватись.
Через потужний сніговий шторм скасували близько 1300 рейсів.
Міжнародне видання Reuters повідомляє, що сильний шторм сформувався в Атлантичному океані, неподалік Північної та Південної Кароліни. Синоптики прогнозують, що така негода протримається ще кілька днів з подальшим розповсюдженням на північну частину та дійде до штату Мен.
Крім того, скасовано 1300 рейсів із внутрішніми польотами, і ще 480 затримали. А керівництво аеропорту Ла Гвардія, що у Нью-Йорку, змушене було скасувати понад 200 запланованих рейсів.
До речі, на момент 29 січня у постраждалих регіонах сніговий покрив досяг висоти 60 сантиметрів, що в результаті вплинуло на вільне пересування. Крім скасованих рейсів, перекрито доступи до доріг.
Жителі Массачусетсу залишилися без електроенергії. Знеструмлено 56 тисяч будинків.
За попередніми даними, загибель однієї жінки також пов'язують із сніговим штормом. Її тіло знайшли в автомобілі з відчиненими вікнами.
З 31 січня, за прогнозами фахівців, погодна ситуація у штатах має поступово покращуватись.
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