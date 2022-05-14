РНБО попередила про ймовірність кібератаки

13:37 14 грудня Київ, Україна

Недавня масштабна кібератака в США дуже схожа на атаку Ransom: Win32/Petya, яка сталася в Україні в 2017 році, тому в країні можливий повторний інцидент кіберзагрози.



Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Злом стався через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Атаку пов'язують з діяльністю хакерської групи APT29 або Cozy Bear , яку частково звинувачують в зв'язках зі службою зовнішньої розвідки РФ. Згідно з інформацією, яку зараз має НКЦК, атака дуже схожа на атаку Ransom: Win32/Petya, що мала місце в Україні в 2017 році", - йдеться в повідомленні.

В РНБО відзначили, що з урахуванням того, що продукти SolarWinds не є поширеними у використанні державними органами в Україні, ризики для ураження державних українських систем не є критичними.

"Однак висока активність хакерських угруповань, які пов'язують з російськими спецслужбами, загрожує тим суб'єктам господарювання, які використовують цей продукт, тому і в Україні, що знаходиться з Російською Федерацією в стані гібридної війни", - додали в РНБО.

Суб'єктам господарювання, які використовують вказаний продукт, рекомендують перевірити свої мережі на наявність показників компрометації.