СММ ОБСЄ не може здійснювати моніторингові дії на Донбасі через перешкоди, які створює Росія

Російські окупаційні підрозділи створюють різного роду перешкоди для блокування вільного доступу на територію Донбасу представників Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.
Про це повідомляє пресцентр ОС.
Зокрема, 16 березня на південній околиці населеного пункту Спартак, що за 9 км від Донецька, на тимчасово окупованій території, команда Місії вперше побачила 4 бетонні блоки, встановлені поперек дороги. В результаті патруль СММ не зміг проїхати на північ в напрямку зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк". При цьому зазначено, що ще 14 березня дорога була вільною і ці блоки зафіксовані не були.
Також Місією було повідомлено про перешкоджання роботі БПЛА СММ ОБСЄ біля населеного пункту Авдіївка. Таким чином окупанти намагаються дискредитувати підрозділи Збройних сил України, звинувачуючи в перешкоджанні діяльності СММ ОБСЄ на підконтрольній території.
Дані факти підкреслюють небажання окупантів сприяти місії ОБСЄ у виконанні її мандата і вказують на подальше порушення домовленостей, відзначили в СЦКК.
Про це повідомляє пресцентр ОС.
Зокрема, 16 березня на південній околиці населеного пункту Спартак, що за 9 км від Донецька, на тимчасово окупованій території, команда Місії вперше побачила 4 бетонні блоки, встановлені поперек дороги. В результаті патруль СММ не зміг проїхати на північ в напрямку зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк". При цьому зазначено, що ще 14 березня дорога була вільною і ці блоки зафіксовані не були.
Також Місією було повідомлено про перешкоджання роботі БПЛА СММ ОБСЄ біля населеного пункту Авдіївка. Таким чином окупанти намагаються дискредитувати підрозділи Збройних сил України, звинувачуючи в перешкоджанні діяльності СММ ОБСЄ на підконтрольній території.
Дані факти підкреслюють небажання окупантів сприяти місії ОБСЄ у виконанні її мандата і вказують на подальше порушення домовленостей, відзначили в СЦКК.
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