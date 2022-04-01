ЗМІ Криму: в результаті рясних злив на півострові загинула жінка, ще одна госпіталізована

На українському півострові продовжує бушувати стихія: зливові дощі стали причиною загибелі жінки в Бахчисарайському районі. Ще одна мешканка Криму була госпіталізована з численними травмами.
Про це повідомляє Crimean Tatars.
За даними Crimean Tatars, від стихії постраждала ще одна жінка, яка була госпіталізована.
Відзначається, що в районі зійшли два селі і вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка. Кількість підтоплених будинків в смт Куйбишеве зросла до 80, евакуйовані 150 осіб. Понад 9 тисяч абонентів залишилися без електрики.
Відзначається, що в районі зійшли два селі і вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка. Кількість підтоплених будинків в смт Куйбишеве зросла до 80, евакуйовані 150 осіб. Понад 9 тисяч абонентів залишилися без електрики.
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