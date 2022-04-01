ЗМІ Криму: в результаті рясних злив на півострові загинула жінка, ще одна госпіталізована

06:43 05 липня Київ, Україна

На українському півострові продовжує бушувати стихія: зливові дощі стали причиною загибелі жінки в Бахчисарайському районі. Ще одна мешканка Криму була госпіталізована з численними травмами.



Про це повідомляє Crimean Tatars.

"Крим знову накрило зливами. Цього разу постраждав Бахчисарайський район. Тут випали дві місячні норми опадів. Не обійшлося без жертв - в с. Албат (смт Куйбишеве) загинула жінка, її віднесло потоком води", - йдеться в повідомленні.

За даними Crimean Tatars, від стихії постраждала ще одна жінка, яка була госпіталізована.



Відзначається, що в районі зійшли два селі і вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка. Кількість підтоплених будинків в смт Куйбишеве зросла до 80, евакуйовані 150 осіб. Понад 9 тисяч абонентів залишилися без електрики.