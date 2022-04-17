Смертельний TikTok-челендж: в США померла дитина

16:34 21 липня Київ, Україна

Піддавшись на популярність TikTok-челенджа, школяр з Оклахоми затягнув ремінь на своїй шиї і помер від асфіксії.

Про це 20 липня повідомив канал KOKH Fox 25 з посиланням на місцеву поліцію.



Відзначається, що інцидент стався у вівторок в місті Бетані. За попередніми даними, хлопчик вирішив взяти участь в Black Out челенджі, учасники якого затягують ремінь навколо шиї.



В результаті школяра виявили без свідомості і доставили в місцеву лікарню, але він помер через кілька годин після госпіталізації.



Ім'я та вік загиблого не розкриваються.