Смертельний TikTok-челендж: в США померла дитина

16:34 21 липня Київ, Україна

Піддавшись на популярність TikTok-челенджа, школяр з Оклахоми затягнув ремінь на своїй шиї і помер від асфіксії.
 
Про це 20 липня повідомив канал KOKH Fox 25 з посиланням на місцеву поліцію.

Відзначається, що інцидент стався у вівторок в місті Бетані. За попередніми даними, хлопчик вирішив взяти участь в Black Out челенджі, учасники якого затягують ремінь навколо шиї.

В результаті школяра виявили без свідомості і доставили в місцеву лікарню, але він помер через кілька годин після госпіталізації.

Ім'я та вік загиблого не розкриваються.
"Соціальні мережі дуже впливають на неповнолітніх. У період локдауну діти не знають, чим зайняти себе, і тому проводять багато часу в Інтернеті. Батькам потрібно стежити за тим, чим займаються їхні нащадки", - заявили в поліції.