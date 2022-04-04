Смертельна ДТП в Яремчі: винуватцем аварії виявився нетверезий інспектор кримінального відділу в Житомирській області. Фото

21:37 06 липня Київ, Україна

Сьогодні вранці на території міськради в Яремчі, по вулиці Свободи сталася смертельна ДТП за участю легкового автомобіля і мотоцикла. Водійка мотоцикла загинула на місці аварії.

Про це повідомляє Івано-Франківська Національна поліція.





Аварія сталася шостого липня о 7:15 на дорозі Н-09. Як встановили правоохоронці, 25-річний водій Volkswagen Touareg рухався в напрямку Микуличин, але на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок такого маневру автомобіль зіткнувся з мотоциклом Bajaj Pulsar NS200. Мотоциклом керувала 32-річна жителька Києва, яка від отриманих травм загинула на місці аварії. Дівчину звали Денисенко Олена.

Водій автомобіля, житель Києва, не травмувався, в машині їхав сам. У нього була взята кров на перевірку стану сп'яніння. Результат підтвердив, що він знаходився в нетверезому стані - 1,19 проміле.

За непідтвердженою інформацією, за кермом Volkswagen Touareg з номером ВХ7575СТ знаходився син начальника Відділу державного екологічного нагляду (контролю) ПЗФ, лісів і рослинного світу Державної екологічної інспекції Поліського округу Антонюка Руслана Сергійовича - Антонюк Сергій Русланович, який також займає високу посаду - старший інспектор криміналістичного відділу СУ ГУНП в Житомирській області.

Судячи з усього, порушення ПДР у батька і сина в крові, як і перевищені проміле алкоголю: у самого Руслана Сергійовича за плечима два відкритих провадження у справах про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху.

У сина - два виконавчих провадження: перше - 2019 року, друге - 2020. Категорія стягнення штрафів як і у батька - у справах про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху

Також Антонюк Сергій Русланович проходить за підозрою в справі про торгівлю людьми. Справу відкрито в Оболонському районному суді міста Київ. Справа № 756/3304/21. Призначено до судового розгляду 19.07.2021 на 11:00

До слова, батько - Антонюк Руслан Сергійович, був помічником депутата - Данилова Віталія Богдановича від ВО "Батьківщина", та є іпотекодержателем квартири на Оболонській набережній в Києві загальною площею 135,9 кв. м, вартістю близько 13 млн грн.



За фактом аварії слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водій затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.



Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини.

Зі слів свідків, водій знаходився в стані наркотичного та/або алкогольного сп'яніння і намагався уникнути медичного огляду, але завдяки присутнім небайдужим вдалося проконтролювати цей процес.