Смертельное ДТП в Криму: п'яний водій наїхав на групу дітей

Автомобіль ВАЗ під керуванням п'яного водія, вилетів на тротуар і збив трьох дітей. Одна дитина померла на місці, двоє госпіталізовані з травмами.
Відзначається, що смертельне ДТП сталося ввечері 13 серпня в селищі Новосельцево в Джанкойському районі Криму.
Як виявилося, водій не мав при собі посвідчення водія - в 2016 році Джанкойським районний судом він був позбавлений права керування строком на 18 місяців. Під час інциденту водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Крім того, за фактом знаходження на проїжджій частині дороги перешкоди у вигляді насипу грунту винесено ухвалу про порушення справи про адміністративне правопорушення та проведенні адміністративного розслідування.
Крім того, за фактом знаходження на проїжджій частині дороги перешкоди у вигляді насипу грунту винесено ухвалу про порушення справи про адміністративне правопорушення та проведенні адміністративного розслідування.
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