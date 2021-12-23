Смертельное ДТП в Криму: п'яний водій наїхав на групу дітей

16:26 14 серпень Київ, Україна

Автомобіль ВАЗ під керуванням п'яного водія, вилетів на тротуар і збив трьох дітей. Одна дитина померла на місці, двоє госпіталізовані з травмами.

Відзначається, що смертельне ДТП сталося ввечері 13 серпня в селищі Новосельцево в Джанкойському районі Криму.

"Водій 1986 року народження, рухаючись з боку польовий автодороги Світле - Новосельцево в напрямку дороги Азовське - Любимівка наїхав на насип грунту, а потім виїхав на тротуар, де збив трьох дітей 2010 2016 і 2018 років народження. Чотирирічна дівчинка загинула, ще двоє дівчаток отримали травми і були госпіталізовані ", - йдеться в повідомленні.

Як виявилося, водій не мав при собі посвідчення водія - в 2016 році Джанкойським районний судом він був позбавлений права керування строком на 18 місяців. Під час інциденту водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.



Крім того, за фактом знаходження на проїжджій частині дороги перешкоди у вигляді насипу грунту винесено ухвалу про порушення справи про адміністративне правопорушення та проведенні адміністративного розслідування.