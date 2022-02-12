Смертельна ДТП у Кривому Розі: співробітнику поліції загрожує до 8 років ув'язнення

Часто в зарубіжних фільмах показують, як поліція, переслідуючи злочинця, трощить на своєму шляху все. Але це кіно. У житті, особливо в житті українського поліцейського, все інакше. За необережну поведінку під час затримання він може поплатитись свободою.

Зате не на службі будь-який поліцейський (як і будь-який чиновник) стає звичайним громадянином з усією відповідальністю. Як стало відомо з повідомлення прес-служби Держбюро розслідувань (ДБР), оперуповноваженому з Криворізького райуправління поліції повідомлено про підозру у ДТП, у якій загинув 40-річний чоловік.

Відразу слід зазначити, що правопорушення поліцейський скоїв не у службовий час. Це сталося 26 жовтня 2021 року. Поліцейський, керуючи власним автомобілем Chevrolet, порушив ПДР та виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок необережного маневру він зачепив автомобіль Таврія, який відкинуло на "зустрічку". Там Таврія потрапила під маршрутний автобус. Водій Таврії помер на місці, залишивши п'ятеро сиріт та вдову.

Також у ДТП було пошкоджено ще два автомобілі.

Поліцейський, який створив цю аварійну ситуацію, підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 КК). Ця стаття передбачає як покарання до 8 років ув'язнення з позбавленням прав водія на три роки. Хоча це буде вже не так важливо для засудженого.