Смертельна ДТП в Києві за участю мотоцикліста

У Солом'янському районі Києва на проспекті Любомира Гузара сталася смертельна ДТП за участю мотоцикліста та пішохода.
Про це йдеться в повідомленні в Telegram канал "Вартові еспресо".
Мотоцикліст з пасажиром їхали в напрямку Борщагівки, в цей час пішохід намагався перебігти дорогу на зупинку швидкісного трамвая в невстановленому для цього місці.
Стався наїзд, в результаті якого пішохід (1967 р.н.) і мотоцикліст (1997 р.н.) загинули на місці, пасажира намагалися врятувати, однак він помер в кареті швидкої допомоги.
Свідки кажуть, що швидкість руху мотоцикла перевалила за 100 км/год.
Слід зазначити, що жахлива ДТП сталася поряд з підземним переходом, яким пішохід, на жаль, не скористався.
Про це йдеться в повідомленні в Telegram канал "Вартові еспресо".
Мотоцикліст з пасажиром їхали в напрямку Борщагівки, в цей час пішохід намагався перебігти дорогу на зупинку швидкісного трамвая в невстановленому для цього місці.
Стався наїзд, в результаті якого пішохід (1967 р.н.) і мотоцикліст (1997 р.н.) загинули на місці, пасажира намагалися врятувати, однак він помер в кареті швидкої допомоги.
Свідки кажуть, що швидкість руху мотоцикла перевалила за 100 км/год.
Слід зазначити, що жахлива ДТП сталася поряд з підземним переходом, яким пішохід, на жаль, не скористався.
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