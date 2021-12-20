Смертельна ДТП у Києві: перехід траси в недозволеному місці призвів до загибелі двох людей. Відео

08:44 17 грудень Київ, Україна

У ніч проти 17 грудня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком.



За словами водіїв, вони на двох вантажних Renault Master виїжджали з Києва у напрямку Ужгорода і щойно проїхали КПП. Раптом ліворуч по ходу руху машин на дорогу вибігли двоє чоловіків. Один з них потрапив під одну вантажівку, інший - під іншу.



Внаслідок наїзду обидва пішоходи отримали травми, несумісні з життям.



Безпечний пішохідний перехід знаходився приблизно за сто метрів від місця ДТП.

На місці працюють слідчі.