Смертельна ДТП у Києві: перехід траси в недозволеному місці призвів до загибелі двох людей. Відео

У ніч проти 17 грудня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком.
За словами водіїв, вони на двох вантажних Renault Master виїжджали з Києва у напрямку Ужгорода і щойно проїхали КПП. Раптом ліворуч по ходу руху машин на дорогу вибігли двоє чоловіків. Один з них потрапив під одну вантажівку, інший - під іншу.
Внаслідок наїзду обидва пішоходи отримали травми, несумісні з життям.
Безпечний пішохідний перехід знаходився приблизно за сто метрів від місця ДТП.
За словами водіїв, вони на двох вантажних Renault Master виїжджали з Києва у напрямку Ужгорода і щойно проїхали КПП. Раптом ліворуч по ходу руху машин на дорогу вибігли двоє чоловіків. Один з них потрапив під одну вантажівку, інший - під іншу.
Внаслідок наїзду обидва пішоходи отримали травми, несумісні з життям.
Безпечний пішохідний перехід знаходився приблизно за сто метрів від місця ДТП.
На місці працюють слідчі.
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