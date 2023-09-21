Смертельна ДТП у Чорногорії: 2 особи загинули, серед постраждалих українці

12:47 21 вересня Київ, Україна

У населеному пункті Обзовиці у Чорногорії пасажирський автобус зірвався з дороги в урвище. Жертви аварії – громадянин Великобританії та 19-річна громадянка Чорногорії.

Постраждали 22 особи, серед кількох постраждалих громадян України один отримав тяжкі тілесні ушкодження та перебуває у дуже тяжкому стані у реанімації. Йому ампутували ліву кінцівку.

Водій автобуса також потрапив до лікарні з тяжкими травмами. Місцева поліція підозрює його у порушенні безпеки дорожнього руху та веде розслідування. Офіційно водія затримано, але він поки що перебуває у медичному закладі.