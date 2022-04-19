Смертельна ДТП на трасі Сарни-Рівне

08:25 23 листопада Київ, Україна

Водій легкового автомобіля на трасі Сарни-Рівне не впорався з керуванням і врізався в дерево. У салоні автомобіля перебувало троє пасажирів. Прибулим на місце аварії рятувальникам довелося розрізати авто, щоб дістати постраждалих.
 
Про це повідомили в поліції Рівненської області.

19-річний водій загинув на місці. Троє його товаришів, приблизно одного віку, вижили. Втім, хлопці мають численні травми. Зараз вони у важкому стані знаходяться в лікарні.

Чому водій не впорався з керуванням, як і те, чи були учасники ДТП тверезі, зараз з'ясовує поліція.