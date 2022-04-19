Смертельна ДТП на трасі Сарни-Рівне

08:25 23 листопада Київ, Україна

Водій легкового автомобіля на трасі Сарни-Рівне не впорався з керуванням і врізався в дерево. У салоні автомобіля перебувало троє пасажирів. Прибулим на місце аварії рятувальникам довелося розрізати авто, щоб дістати постраждалих.

Про це повідомили в поліції Рівненської області.