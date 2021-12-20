Смертельна ДТП за участю АЗЛК 412 і мотоцикла BMW

13:11 06 квітень Київ, Україна

Київська слідча група з'ясовує причини смертельної ДТП на Київщині, в якій брали участь два транспортних засоби: автомобіль АЗЛК 412 і мотоцикл BMW.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області в Facebook.



Так, ДТП сталася близько 20.00 на 44 км автодороги Київ - Одеса в селі Ксаверівка Київської області. Зіткнулися автомобіль АЗЛК 412 і мотоцикл BMW.



Внаслідок пригоди водій мотоцикла BMW від отриманих травм загинув на місці. Крім того, 26-річна пасажирка мотоцикла і 19-річний пасажир автомобіля були госпіталізовані в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.



Патрульні забезпечували охорону місця події і регулювали дорожній рух до приїзду слідчих, які встановлять всі деталі події. На місці працювали медики.