Смертельна ДТП за участю BMW X5 і скутера Suzuki: загинув кур'єр Glovo

13:02 09 квітень Київ, Україна

Водієві BMW X5, який збив на смерть водія скутера служби доставки їжі Glovo, загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 квітня близько 17:15 на вулиці Стуса у Львові . Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобіль "BMW", яким керував 27-річний житель Львова, і скутер "Suzuki" під керуванням 58-річної львів'янки. В результаті ДТП скутеристка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події", - сказано в повідомленні.

За фактом слідчі відділу з розслідування злочинів в сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.



Поліція Львівщини закликає водіїв під час керування транспортними засобами ретельно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість і стежити за дорогою. Водіїв двоколісного транспорту просять бути уважними на проїжджій частині, а в темний час доби - мати на одязі, а також і на велосипедах, скутерах і мотоциклах світловідбиваючі елементи.