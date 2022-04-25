Смертельна ДТП за участю легкового Volkswagen і вантажного Renault - загинули три людини. ФОТО

13:54 29 липня Київ, Україна

Кілька годин тому на трасі "Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка", що на Черкащині, відбулося лобове зіткнення легковика та вантажівки. Водій і два пасажири легкового автомобіля загинули миттєво.

Трагедія сталася біля села Мала Севастянівка, Христинівської територіальної громади Уманського району.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.



За попередньою інформацією 40-річний водій автомобіля Volkswagen виїхав за зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Renault.



Від отриманих травм водій і пасажири легкового автомобіля загинули на місці аварії, серед загиблих 12-річна дівчинка.



Поліція встановлює причини і обставини аварії.