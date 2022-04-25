Смертельна ДТП за участю легкового Volkswagen і вантажного Renault - загинули три людини. ФОТО

13:54 29 липня Київ, Україна

Кілька годин тому на трасі "Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка", що на Черкащині, відбулося лобове зіткнення легковика та вантажівки. Водій і два пасажири легкового автомобіля загинули миттєво.
 
Трагедія сталася біля села Мала Севастянівка, Христинівської територіальної громади Уманського району.
 
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.

За попередньою інформацією 40-річний водій автомобіля Volkswagen виїхав за зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Renault.

Від отриманих травм водій і пасажири легкового автомобіля загинули на місці аварії, серед загиблих 12-річна дівчинка.

Поліція встановлює причини і обставини аварії.
 
Фото: Смертельное ДТП на Черкащине 01
Фото: Смертельное ДТП на Черкащине 02
Фото: Смертельное ДТП на Черкащине 03