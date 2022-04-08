Смертельна ДТП під Києвом: вантажівка переїхала двох людей на мопеді

10:11 09 липня Київ, Україна

На трасі Київ-Ковель в напрямку міста Житомир водій мопеда виїхав з другорядної дороги на головну і потрапив під колеса вантажівки, водій і пасажир двоколісного транспортного засобу загинули на місці.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області в п'ятницю, 9 липня.





Зазначено, що аварія сталася близько 4:00 на 44 кілометрі траси в напрямку міста Житомир.

Очевидці стверджують, що у мопеда не працювало ближнє світло фар. Всі обставини події встановлять слідчі.