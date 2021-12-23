Смертельна ДТП під Фастовом

13:16 23 грудень Київ, Україна

У селищі Борова Фастівського району сталася смертельна ДТП

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.



55-річний водій автомобіля Nissan Teana не впорався з керуванням та скоїв наїзд на місцеву мешканку.



Від травм 54-річна жінка померла на місці події.



Під час медичного обстеження водій був тверезий. Його автомобіль поміщений на майданчик тимчасового утримання.



На місці події працювали працівники сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції.



Слідчі Фастівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.