Смертельна ДТП з вини прокурора, загинули дві людини

Слідчі ДБР затримали правоохоронця в порядку ст. 208 КПК України. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст.286 КК України). Також готується клопотання про обрання прокурору запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.



У разі доведення провини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.