Смертельна ДТП на трасі «Київ-Чоп»: водій не вижив, ще одну жертву доставлено в реанімацію (ФОТО)

У районі села Грушвиця Рівненської області сталася ДТП за участю легкового автомобіля Renault: машина вилетіла у кювет, є постраждалі.

Про це стало відомо із повідомлення відділу комунікації поліції у Рівненській області.

На дзвінок, який надійшов на лінію о 03:45, 21 листопада, виїхали слідчо-оперативна група, рятувальники ГУ ДСНС у Рівненській області та екстрена медична допомога.

Після прибуття на місце події було встановлено, що водій легкового автотранспорту Renault Kоleos, 1991 року народження, рухався у напрямку Дубно автошляхом «Київ-Чоп». Водій легковика не зміг впоратися з керуванням і машину винесло вліво, у бік кювету — кросовер перекинувся. Під час падіння кросовера водій випав з машини. Чоловік не вижив.

У салоні автомобіля перебувала дівчина 30 років, мешканка села Тараканів Дубенського району. Внаслідок дорожньої пригоди дівчина отримала перелом руки та закриту черепно-мозкову травму. Через отримані травми постраждалу працівники екстреної допомоги відвезли до лікарні.

Поліція розслідує обставини ДТП.