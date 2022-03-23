Смертельна ДТП на Рівненщині: зіткнулися два авто, загинула людина

07:42 25 червня Київ, Україна

На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» сталася смертельна ДТП , автомобіль Renault Megane виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz.

Одна людина загинула, четверо з травмами доставлені в лікарню, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

«24 червня на автодорозі біля села Зоря 36-річна мешканка Миколаївської області, керуючи автомобілем Renault Megane, з невстановлених поки причин виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz E 200 під керуванням 45-річного жителя Львівщини. Від удару транспортні засоби вилетіли в кювет», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в результаті ДТП загинула пасажирка автомобіля Renault - 53-річна мешканка Миколаївської області, а також були травмовані ще двоє пасажирів цього ж легковика. Крім того, постраждали обидва водії. Всі постраждалі з різними травмами госпіталізовані до лікарні.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування.



Поліція встановлює всі обставини смертельної ДТП.