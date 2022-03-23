Смертельна ДТП на Рівненщині: зіткнулися два авто, загинула людина

На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» сталася смертельна ДТП, автомобіль Renault Megane виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz.
Одна людина загинула, четверо з травмами доставлені в лікарню, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Відзначається, що в результаті ДТП загинула пасажирка автомобіля Renault - 53-річна мешканка Миколаївської області, а також були травмовані ще двоє пасажирів цього ж легковика. Крім того, постраждали обидва водії. Всі постраждалі з різними травмами госпіталізовані до лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування.
Поліція встановлює всі обставини смертельної ДТП.
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