Смертельна ДТП на Окружній Києва

09:00 13 листопада Київ, Україна

ДТП з чотирма смертями сталася на Окружній в Києві. За оперативними даними, водій автомобіля вилетів на тротуар і врізався в кіоск, що знаходиться поруч.



Про це повідомляє спільнота "Київ Зараз" в Telegram.



За попередніми даними, чотири людини загинули, одна травмована. Однак, інформація ще уточнюється.



На місці вже швидка і поліція.



Подробиці смертельної аварії з'ясовуються.



