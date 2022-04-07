Смертельна ДТП на Окружній Києва

ДТП з чотирма смертями сталася на Окружній в Києві. За оперативними даними, водій автомобіля вилетів на тротуар і врізався в кіоск, що знаходиться поруч.
Про це повідомляє спільнота "Київ Зараз" в Telegram.
За попередніми даними, чотири людини загинули, одна травмована. Однак, інформація ще уточнюється.
На місці вже швидка і поліція.
Подробиці смертельної аварії з'ясовуються.
Про це повідомляє спільнота "Київ Зараз" в Telegram.
За попередніми даними, чотири людини загинули, одна травмована. Однак, інформація ще уточнюється.
На місці вже швидка і поліція.
Подробиці смертельної аварії з'ясовуються.
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