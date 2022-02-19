Смертельна ДТП на околиці столиці. Кількість жертв з'ясовується

08:37 24 травень Київ, Україна

Під час лобового зіткнення вантажівки з легковим автомобілем і подальшого його загоряння, серед пасажирів легковика не вижив ніхто. Точну кількість загиблих з'ясовують медики і поліція.

Про це повідомляє "Магнолія-ТВ" в Facebook.



За попередньою інформацією, водій вантажівки їхав в напрямку метро "Житомирська".

"Водій зніс металевий відбійник і вилетів на зустрічну смугу, де лоб в лоб зіткнувся з легковиком. Від зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем. Після чого пролунав вибух і спалахнула вантажівка. До лікарні госпіталізували водія фури. Біля пошкоджених автомобілів лежало бездиханне тіло людини. Деякі очевидці припускають, що це пішохід, який перебігав дорогу і потрапив в ДТП", - сказано в повідомленні.

Як зазначає видання, поки невідомо, скільки людей згоріло живцем в легковику.



На місці працюють пожежники, які гасять вогонь. Також працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини ДТП.



Як повідомляє патрульна поліція Києва в Telegram, в результаті ДТП на Житомирському шосе рух утруднено в обох напрямках.