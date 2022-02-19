Смертельна ДТП на околиці столиці. Кількість жертв з'ясовується

Під час лобового зіткнення вантажівки з легковим автомобілем і подальшого його загоряння, серед пасажирів легковика не вижив ніхто. Точну кількість загиблих з'ясовують медики і поліція.
Про це повідомляє "Магнолія-ТВ" в Facebook.
За попередньою інформацією, водій вантажівки їхав в напрямку метро "Житомирська".
За попередньою інформацією, водій вантажівки їхав в напрямку метро "Житомирська".
Як зазначає видання, поки невідомо, скільки людей згоріло живцем в легковику.
На місці працюють пожежники, які гасять вогонь. Також працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини ДТП.
Як повідомляє патрульна поліція Києва в Telegram, в результаті ДТП на Житомирському шосе рух утруднено в обох напрямках.
На місці працюють пожежники, які гасять вогонь. Також працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини ДТП.
Як повідомляє патрульна поліція Києва в Telegram, в результаті ДТП на Житомирському шосе рух утруднено в обох напрямках.
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