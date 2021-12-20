Смертельна ДТП на Миколаївщині: загинули двоє, двоє - в лікарні

В результаті лобового зіткнення двох легкових автомобілів загинув 16-річний юнак та його пасажир, двоє людей госпіталізовані. Винні в ДТП будуть названі після з'ясування всіх обставин.
Про це повідомляє Первомайський відділ поліції.
Про це повідомляє Первомайський відділ поліції.
Зараз слідчі з'ясовують усі обставини аварії. Вони почали провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення.
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