Смертельна ДТП на Миколаївщині: загинули двоє, двоє - в лікарні

07:08 23 березень Київ, Україна



Про це повідомляє Первомайський відділ поліції. В результаті лобового зіткнення двох легкових автомобілів загинув 16-річний юнак та його пасажир, двоє людей госпіталізовані. Винні в ДТП будуть названі після з'ясування всіх обставин.Про це повідомляє Первомайський відділ поліції.

"Сталося зіткнення автомобілів Opel Astra і Opel Zafira. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 16-річні водій і пасажир Opel Astra. 40-річний керманич другого легкового автомобіля і його 41-річний пасажир, обидва військові, отримали тілесні ушкодження, з якими госпіталізовані", - повідомили в поліції.

Зараз слідчі з'ясовують усі обставини аварії. Вони почали провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення.