Смертельна ДТП на Миколаївщині: автомобіль влетів у дерево, 2 людини загинули

12:13 18 червня Київ, Україна

На автодорозі «Дніпро - Миколаїв» біля села Михайлівка Миколаївської області сталася аварія, водій автомобіля Toyota Camry злетів з дороги і зіткнувся з деревом, загинули 2 людини.



Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Розповідається, що приблизно о 8:50 на автодорозі Н-11 «Дніпро - Миколаїв» водій автомобіля Toyota Camry не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з деревом. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

Слідчі встановлюють обставини і причини ДТП. Подія кваліфікована за ознаками ч. 3 ст. 286 КК «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб».