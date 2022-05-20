Смертельна ДТП на Чернігівщині: загинули обидва водії та пасажир

14:42 16 грудня Київ, Україна

Рано вранці, на темній трасі поблизу села Лихачов Носівського району, зіткнулися лоб в лоб два легкових автомобілі. За словами очевидців, водій одного з авто виїхав на зустрічну смугу.



Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.



Встановлено, що 39-річний водій автомобіля "Черрі М11" виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем "Рено Меган", за кермом якого перебував 44-річний чоловік. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули водії обох автомобілів і пасажир "Черрі М11". Ще четверо пасажирів (по два з кожної машини) з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані. Всі загиблі і постраждалі - жителі Сумської області.



Поліція з'ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди в рамках розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Відповідно до неї, максимальне покарання - до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами ще на три роки.