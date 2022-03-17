Смертельна ДТП: Toyota і ЗАЗ зіткнулися лоб в лоб

12:23 21 жовтня Київ, Україна

У Харкові автомобіль Toyota Land Cruiser, виїхавши на зустрічну смугу, скоїв лобове зіткнення з автомобілем ЗАЗ, в результаті ДТП загинули 41-річний чоловік і 15-річна дівчина.

Аварія сталася 21 жовтня близько 6:40 в районі розвилки автодоріг Київ-Харків-Довжанський та Харків-Бєлгород.



Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув'язнення на термін від п'яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.





Попередньо встановлено, що іномарка рухалася з боку міста Дергачі в напрямку вулиці Салтівське шосе. Авто виїхало на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем ЗАЗ. В результаті ДТП на місці загинули 41-річний водій і 15-річна пасажирка легковика ЗАЗ.

В іномарці знаходилися двоє чоловіків - 21 і 19 років. Вони не постраждали і відмовилися від госпіталізації.



Правоохоронці підкреслили, що, за попередніми даними, водій і пасажир автомобіля Toyota перебували в стані алкогольного сп'яніння. Зараз вони проходять медичний огляд.

За даними інформованого джерела в правоохоронних органах Харківської області, в момент зіткнення в автомобілі Toyota Land Cruiser перебували 21-річний Владислав Кондратенко і 19-річний Дмитро Габишев. Батько останнього працював начальником відділу поліції в Харківському метрополітені.