Смертельна аварія під Чернівцями: загинув 21-річний водій

08:13 04 травень Київ, Україна

Смертельна аварія сталася в ніч з понеділка на вівторок у селі Тарасівці Чернівецького району.

Про це інформує пресслужба Нацполіції регіону.



Відзначається, що 21-річний місцевий житель рухався на автомобілі ВАЗ по автодорозі з боку села Маршинці в напрямку Тарасівців. Не впоравшись з керуванням, водій допустив виїзд транспортного засобу за межі дороги з подальшим перекиданням.



Молода людина отримала травми, несумісні з життям.



Слідчі поліції вирішують питання про порушення справи за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч.2 ст.286 КК).