Смертельна аварія під Чернівцями: загинув 21-річний водій

Смертельна аварія сталася в ніч з понеділка на вівторок у селі Тарасівці Чернівецького району.
Про це інформує пресслужба Нацполіції регіону.
Відзначається, що 21-річний місцевий житель рухався на автомобілі ВАЗ по автодорозі з боку села Маршинці в напрямку Тарасівців. Не впоравшись з керуванням, водій допустив виїзд транспортного засобу за межі дороги з подальшим перекиданням.
Молода людина отримала травми, несумісні з життям.
Слідчі поліції вирішують питання про порушення справи за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч.2 ст.286 КК).
Відзначається, що 21-річний місцевий житель рухався на автомобілі ВАЗ по автодорозі з боку села Маршинці в напрямку Тарасівців. Не впоравшись з керуванням, водій допустив виїзд транспортного засобу за межі дороги з подальшим перекиданням.
Молода людина отримала травми, несумісні з життям.
Слідчі поліції вирішують питання про порушення справи за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч.2 ст.286 КК).
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