Смерть на Святвечір: під час пожежі загинула мати з трьома дітьми

08:43 07 січня Київ, Україна

Масштабна пожежа сталася в одному із сіл Одеської області. У приватному будинку у вогні загинули мати та троє маленьких дітей. Про це у п'ятницю, 6 січня, повідомляє у Facebook Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Там повідомили, що загасити пожежу у приватному будинку було непросто.

"ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в селі Білине Подільського району. Рятувальники, які прибули за адресою, з'ясували, що близько 19.00 приватний будинок охопило відкрите полум'я.

Вогонь поширився на площу 80 квадратних метрів і ліквідувати пожежу вдалося лише о 20.50", - розповіли рятувальники.

Під час пожежі загинули 31-річна жінка, її двоє дітей у віці 3-х та 4-х років та 2-річний племінник. Чоловіка загиблої 1991 року народження було терміново госпіталізовано. Він зафіксував значне отруєння продуктами горіння.

Нагадаємо, раніше у Малинівському районі Одеси 77-річний чоловік загинув під час пожежі. Він не загасив свічку, внаслідок чого у квартирі почалася пожежа.