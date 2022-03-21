Смерть студента Львівської музичної академії

21-річний студент Львівської музичної консерваторії випав з вікна гуртожитку, від травм несумісних з життям молодий чоловік помер на місці. Ця подія трапилася ввечері 25 жовтня.
Як повідомила сайту 032.ua прессекретарка ГУ Національної поліції Львівщини Світлана Добровольська, хлопець вистрибнув з 6 поверху гуртожитку. Померлим виявився 21-річний житель Закарпатської області.
За даними правоохоронців, він наклав на себе руки. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК з позначкою "самогубство".
За інформацією сайту, загиблий хлопець був студентом музичної академії імені М.Лисенка та навчався на третьому курсі, на кафедрі "духових та ударних інструментів".
Як повідомила сайту 032.ua прессекретарка ГУ Національної поліції Львівщини Світлана Добровольська, хлопець вистрибнув з 6 поверху гуртожитку. Померлим виявився 21-річний житель Закарпатської області.
За даними правоохоронців, він наклав на себе руки. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК з позначкою "самогубство".
За інформацією сайту, загиблий хлопець був студентом музичної академії імені М.Лисенка та навчався на третьому курсі, на кафедрі "духових та ударних інструментів".
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