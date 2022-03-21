Смерть студента Львівської музичної академії

10:57 27 жовтня Київ, Україна

21-річний студент Львівської музичної консерваторії випав з вікна гуртожитку, від травм несумісних з життям молодий чоловік помер на місці. Ця подія трапилася ввечері 25 жовтня.



Як повідомила сайту 032.ua прессекретарка ГУ Національної поліції Львівщини Світлана Добровольська, хлопець вистрибнув з 6 поверху гуртожитку. Померлим виявився 21-річний житель Закарпатської області.



За даними правоохоронців, він наклав на себе руки. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК з позначкою "самогубство".



За інформацією сайту, загиблий хлопець був студентом музичної академії імені М.Лисенка та навчався на третьому курсі, на кафедрі "духових та ударних інструментів".