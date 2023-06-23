Смерть та поранення: жорстока атака рашистів на підприємство у Херсоні

13:13 23 червня Київ, Україна

У Херсоні сталася жорстока атака рашитів на комунальне транспортне підприємство. Через цей обстріл одна людина, 55-річний чоловік, загинула, а ще п'ятеро людей отримали поранення.

Інформація про подію була опублікована у Телеграмі начальником Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Прокудіним.
 
За його словами: "Внаслідок прицільного обстрілу з боку окупаційних військ у Херсоні постраждало комунальне транспортне підприємство. Було атаковано цивільних працівників, чия діяльність спрямована на забезпечення нормального життя в місті. На жаль, внаслідок цього інциденту на місці загинув 55-річний чоловік, а ще п'ятеро його колег отримали поранення".

Олександр Прокудін також додав, що постраждалих доправили до медичних закладів, де їм надають необхідну допомогу та медичне обслуговування.