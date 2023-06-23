Смерть та поранення: жорстока атака рашистів на підприємство у Херсоні

У Херсоні сталася жорстока атака рашитів на комунальне транспортне підприємство. Через цей обстріл одна людина, 55-річний чоловік, загинула, а ще п'ятеро людей отримали поранення.
Інформація про подію була опублікована у Телеграмі начальником Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Прокудіним.
Інформація про подію була опублікована у Телеграмі начальником Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Прокудіним.
Олександр Прокудін також додав, що постраждалих доправили до медичних закладів, де їм надають необхідну допомогу та медичне обслуговування.
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