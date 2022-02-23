Службовий собака виявив хліб з "начинкою"

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Оглянувши дорожню сумку мандрівника, 40-річного громадянина України, правоохоронці знайшли нарізаний батон. Детально оглянувши здобу, прикордонники помітили в ній ще й "начинку" - пакетик з білим порошком. Попередньо, в пакетику чоловік віз майже 17 грамів амфетаміну", - йдеться в повідомленні.