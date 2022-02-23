Службовий собака виявив хліб з "начинкою"

В автомобільному пункті пропуску "Нові Яриловичі" під час перевірки багажу пасажирів автобуса, що слідував до Білорусі, службовий собака відреагував на наркотики.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Повідомляється, що співробітниками УСБУ в Чернігівській області за цим фактом внесено дані в ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 305 ККУ "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів".
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