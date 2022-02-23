Службовий собака виявив хліб з "начинкою"

15:33 30 вересень Київ, Україна

В автомобільному пункті пропуску "Нові Яриловичі" під час перевірки багажу пасажирів автобуса, що слідував до Білорусі, службовий собака відреагував на наркотики.
 
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Оглянувши дорожню сумку мандрівника, 40-річного громадянина України, правоохоронці знайшли нарізаний батон. Детально оглянувши здобу, прикордонники помітили в ній ще й "начинку" - пакетик з білим порошком. Попередньо, в пакетику чоловік віз майже 17 грамів амфетаміну", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що співробітниками УСБУ в Чернігівській області за цим фактом внесено дані в ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 305 ККУ "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів".