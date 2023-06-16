Служба безпеки нейтралізувала шпигунську мережу на Донеччині

12:50 08 червня Київ, Україна

Служба безпеки розкрила нового інформатора ворожих сил у прифронтових районах Донецької області.



За інформацією спецслужби, зловмисниця відстежувала пересування сил ЗСУ на напрямках Слов'янськ та Краматорськ.



Отриману інформацію вона передавала через месенджери до ФСБ, щоб допомогти загарбникам планувати масовані повітряні удари за пунктами базування Сил оборони та маршрутами військових колон.



Агенти Служби безпеки затримали зловмисницю у Краматорському районі, коли вона намагалася передати закриту інформацію агресорам. У неї вилучено мобільний телефон, який використовувався для зв'язку з російськими спецслужбами.



За даними слідства, затримана є 49-річною місцевою мешканкою. У грудні 2022 року її було залучено до співпраці співробітником ФСБ. Вона потрапила у поле зору окупантів через свої антиукраїнські висловлювання у забороненій соціальній мережі "Однокласники".



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки офіційно висунули звинувачення зловмисниці, яка наразі перебуває під вартою.