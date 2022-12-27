Випадок антисемітизму в Ужгороді: на стінах будівлі з'явилися написи із закликом убивати євреїв

В Ужгороді на Театральній площі з'явилися антисемітські написи на стіні. На будівлі були написані заклики до вбивства євреїв та накази, адресовані представникам цієї національної спільноти залишити Україну.
Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України.
Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України.
Того ж дня на місце інциденту прибули комунальники, написи зафарбували.
У свою чергу, поліціянти отримали всю інформацію з камер відеоспостереження про ймовірно причетних до справи людей. Їх уже шукають правоохоронці, а у поліції визначають правову кваліфікацію подій.
Згідно з методологією моніторингу антисемітських злочинів, який веде історик В'ячеслав Лихачов, такі інциденти не кваліфікуються як акти вандалізму, оскільки жоден єврейський об'єкт не постраждав. Проте написи було зроблено на фасаді будівлі навпроти колишньої синагоги, де нині розташована філармонія. Примітно також, що текст написано російською мовою.
За попередньою інформацією, на підконтрольній українському уряду території за рік зафіксували п'ять випадків антисемітського вандалізму (два з них – до 24.02) та один випадок антисемітського насильства.
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