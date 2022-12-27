Випадок антисемітизму в Ужгороді: на стінах будівлі з'явилися написи із закликом убивати євреїв

17:28 27 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України.



Ужгороді на Театральній площі з'явилися антисемітські написи на стіні. На будівлі були написані заклики до вбивства євреїв та накази, адресовані представникам цієї національної спільноти залишити Україну.Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України.

Того ж дня на місце інциденту прибули комунальники, написи зафарбували.

У свою чергу, поліціянти отримали всю інформацію з камер відеоспостереження про ймовірно причетних до справи людей. Їх уже шукають правоохоронці, а у поліції визначають правову кваліфікацію подій.

"За інформацією від місцевої єврейської громади, правоохоронці розслідують цей інцидент. Антисемітські написи вже ліквідовані. Об'єднана єврейська громада України триматиме на контролі цю ситуацію”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з методологією моніторингу антисемітських злочинів, який веде історик В'ячеслав Лихачов, такі інциденти не кваліфікуються як акти вандалізму, оскільки жоден єврейський об'єкт не постраждав. Проте написи було зроблено на фасаді будівлі навпроти колишньої синагоги, де нині розташована філармонія. Примітно також, що текст написано російською мовою.

“Взагалі ж, якщо підсумувати, то рік, що минає, став роком з мінімальною кількістю зафіксованих антисемітських інцидентів за 20+ років з початку систематичного спостереження. Нічого подібного до хвилі вандалізму щодо ханукальних світильників, до речі, не спостерігалося”, – каже Лихачов.

За попередньою інформацією, на підконтрольній українському уряду території за рік зафіксували п'ять випадків антисемітського вандалізму (два з них – до 24.02) та один випадок антисемітського насильства.