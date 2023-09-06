Зливав рашистам геолокації українських воїнів у Слов'янську: СБУ затримала російського інформатора

Служба безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ, який збирав для агресора розвіддані про місця базування Сил оборони у прифронтових районах Донбасу. Його пріоритетом були локації важкого озброєння та бронетехніки іноземного виробництва біля Слов'янська.
Фігурант надсилав дані до чат-бота ФСБ, який російська спецслужба створила для збору інформації про українських захисників на сході України.
Розвідувальна інформація була потрібна окупантам для підготовки нових повітряних атак на підрозділи ЗСУ поблизу лінії фронту.
Внаслідок контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали зловмисника біля його будинку. У фігуранта вилучено телефон, який він використав для комунікації з ФСБ. За даними слідства, ворожим поплічником виявився працівник одного із заводів Слов'янська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці проти України.
У поле зору агресора чоловік потрапив як активний користувач прокремлівських пабліків, де неодноразово залишав власні антиукраїнські коментарі.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
Фігурант надсилав дані до чат-бота ФСБ, який російська спецслужба створила для збору інформації про українських захисників на сході України.
Розвідувальна інформація була потрібна окупантам для підготовки нових повітряних атак на підрозділи ЗСУ поблизу лінії фронту.
Внаслідок контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали зловмисника біля його будинку. У фігуранта вилучено телефон, який він використав для комунікації з ФСБ. За даними слідства, ворожим поплічником виявився працівник одного із заводів Слов'янська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці проти України.
У поле зору агресора чоловік потрапив як активний користувач прокремлівських пабліків, де неодноразово залишав власні антиукраїнські коментарі.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
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