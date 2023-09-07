Зливав напрямки польотів авіації ЗСУ: затримано російського інформатора

10:23 07 вересня Київ, Україна

СБУ викрила російського агента, який збирав інформацію про переміщення Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Також зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків та гелікоптерів ЗСУ, які виконували завдання на фронті. Отриману інформацію він переправляв через соцмережу «Вконтакте» у вигляді фотографій із координатами.



За даними слідства, поплічником рашистів виявився мешканець Кривого Рогу, який після 24 лютого 2022 року почав збирати та поширювати відомості про дислокацію Сил оборони.



Він вийшов на свою знайому з Краснодара, яка перебуває у полі зору російських спецслужб. Саме через неї інформація про маршрути переміщення української військової техніки та наслідки повітряних атак росії могли потрапити до окупантів.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено комп'ютерну техніку, яку він використовував у підривній діяльності на користь країни-агресора.



Також у його будинку вилучено заборонену символіку комуністичного режиму.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);

▪️ ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націоналістичного тоталітарних режимів).



Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.