"Зливав" локації ЗСУ: СБУ затримала адміністратора прокремлівського телеграм-каналу

11:28 27 червня Київ, Україна

Під час контрдиверсійних заходів на Донеччині контррозвідка СБУ затримала чергового інформатора, який працював на ворога.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився мешканець Покровського району, який після початку повномасштабного вторгнення росії створив свій телеграм-канал.

На цьому ресурсі він публікував електронні карти з позначками місць базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку.



Відповідну інформацію він із власної ініціативи збирав на виїздах на місцевість, де приховано фіксував локації українських захисників. Також він опублікував відомості про наслідки російських повітряних ударів територією району. У цих повідомленнях він "засвічував" координати постраждалих українських об'єктів із прив'язкою до місцевості.



Встановлено, що серед основних користувачів інтернет-ресурсу були бойовики окупаційних угруповань та представники спецслужб росії, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.



Крім того, фігурант використав власний телеграм-канал для поширення фейків кремлівської пропаганди щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України в умовах військового стану).



Поки що він під вартою. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.