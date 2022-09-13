Слідчі оголосили підозри двом російським капітанам суден за незаконне перевезення вкраденого в Україні зерна

Слідчі звинуватили у незаконному перевезенні викраденого українського зерна з тимчасово окупованого Криму до третіх країн капітанів суден "Матрос Кішка" та "Амур-2501".
Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
Слідчі зафіксували, що ці два кораблі під прапорами росії шість разів незаконно заходили в закриті морські порти тимчасово окупованого Криму.
Підозрювані забезпечували завантаження суден зерном, яке окупанти незаконно вивезли з тимчасово непідконтрольних районів півдня материкової України, та перевозили наше зерно до третіх країн. Також капітани вимикали автоматичні ідентифікаційні системи (AIS) та вносили фіктивні відомості курсу, ніби їхні судна прямували до портів росії, а не окупованого Криму.
Прокуратура кваліфікує цей злочин як порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, що завдяки клопотанням Прокуратури АРК вже накладено арешти на 12 суден, причетних до схеми перевезення награбованого окупантами українського зерна.
Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
Слідчі зафіксували, що ці два кораблі під прапорами росії шість разів незаконно заходили в закриті морські порти тимчасово окупованого Криму.
Підозрювані забезпечували завантаження суден зерном, яке окупанти незаконно вивезли з тимчасово непідконтрольних районів півдня материкової України, та перевозили наше зерно до третіх країн. Також капітани вимикали автоматичні ідентифікаційні системи (AIS) та вносили фіктивні відомості курсу, ніби їхні судна прямували до портів росії, а не окупованого Криму.
Прокуратура кваліфікує цей злочин як порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, що завдяки клопотанням Прокуратури АРК вже накладено арешти на 12 суден, причетних до схеми перевезення награбованого окупантами українського зерна.
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