Слов'янськ: ексбойовик "ДНР" вбив чоловіка

16:08 20 травень Київ, Україна

Поліція затримала раніше судимого за сепаратизм та участь в незаконних збройних формуваннях чоловіка за підозрою у вбивстві.

Про це повідомляє Краматорське райуправління поліції Донецької області.

У Слов'янську в одному з гаражів, розташованому в мікрорайоні Цілинний, 8 травня було виявлено тіло 56-річного чоловіка з вогнепальним пораненням.

Поліціянти провели слідчі дії і встановили особу, причетну до вбивства. Ним виявився 35-річний раніше судимий за сепаратизм та участь в незаконних збройних формуваннях (ст. 260 Кримінального кодексу України) житель Слов'янська.





Під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта поліціянти вилучили пістолет - знаряддя злочину, автомат Калашникова та набої до них. Встановлено, що зброя залишилася у фігуранта з часів його перебування в лавах незаконних збройних формуваннях "ДНР".

Під процесуальним керівництвом прокуратури порушено кримінальні провадження за ч.1 ст. 115 (Вбивство) і ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному судом обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.