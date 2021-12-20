"Солодка таємниця": затримано співробітника СБУ за держзраду

15:24 11 серпень Київ, Україна

Госбюро розслідувань спільно з СБУ затримали двох зловмисників при спробі передачі секретної інформації спецслужбам Росії.

Так, офіцер Служби безпеки України, за вказівкою так званих "кураторів", збирав інформацію, що становить державну таємницю. Дані передавав російським спецслужбам через "кур'єра" - військового пенсіонера. Крім того, представник СБУ чинив РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Обох зловмисників затримали на гарячому: коли співробітник СБУ передав відомості спільника, які той збирався вивезти за кордон. Схованкою для носія з секретною інформацією були цукерки.

Співробітникові СБУ і "кур'єру" повідомлено про підозру у державній зраді (ст. 111 ККУ). Обидва підозрюваних взято під варту терміном на 60 діб. Фігурантам загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без такої.