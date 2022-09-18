Помер другий пілот літака, що впав в Одесі

14:58 17 червня Київ, Україна

Другий пілот потерпілого аварію 17 червня в Одесі літака «Дельфін» Льотчик-випробувач Юрій Жуковський, помер в лікарні.



Його колега Олег Синиця від отриманих під час аварійної посадки травм помер на місці.



Нагадаємо, літак «Дельфін» виробництва Одеського авіазаводу зазнав аварії близько 12:30 в районі 4-го Аеропортівський провулка.



За попередньою непідтвердженою інформацією, приблизно через 20 хвилин після старту у літака відмовив двигун. Пілот намагався дотягти машину до аеропорту, але змушений був посадити її просто на дорогу. Лише завдяки майстерності льотчика вдалося уникнути жертв і руйнувань серед випадкових перехожих.



На місці катастрофи працює поліція і представники заводу.