Скандальне пограбування: у Франції на €600 тис. обікрали саудівську принцесу

13:03 07 листопада Київ, Україна

Чергова гучна крадіжка сталася в Парижі. Зовсім недавно затримали вихідця з Конго при спробі вкрасти унікальну скульптуру XIII століття з Лувру. Тоді затриманий пояснив свій вчинок бажанням "забрати те, що було вкрадено з Африки".

Цього разу з паризької квартири 47-річної саудівської принцеси невідомі зловмисники викрали цінні речі на суму близько €600 тис. Про це повідомило видання La Parisien.

За його даними, з квартири площею 200 м² зникли 35 сумок Hermès вартістю від $10 тис. до €35 тис. кожна. Також зникли ювелірні прикраси, включаючи годинники Cartier за €80 тис. і дизайнерські шуби.

Саудівська принцеса відпочивала на півдні Франції з серпня і повернулася в Париж тільки 5 листопада. Поліція не знайшла слідів злому квартири, але при цьому звідти зник дублікат ключів.

У зв'язку з цим слідчі підозрюють в причетності до крадіжки знайому принцеси, яка бувала у неї вдома. Вона кілька разів пропонувала продати цінні речі на аукціоні E-Bay, але принцеса відмовлялася.